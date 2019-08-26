У Дніпро доставили двох "важких" бійців ЗСУ: подробиці

У неділю, 25 серпня, в Дніпро на військовому вертольоті евакуювали двох тяжкопоранених бійців із зони ООС.

За їх життя борються медики лікарні імені Мечникова. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook радник голови ДніпроОДА Тетяна Губа.

У Дніпрі рятують тяжко пораненого бійця Паноптикон

"О 16:10 в аеропорту Дніпра приземлився військовий вертоліт. Супровід двох поранених забезпечила евакуаційна бригада нашого військового госпіталю", - написала Губа.

За словами Губи, стан бійців вкрай важкий - під час обстрілу обидва отримали мінно-вибухові поранення. Вони знаходяться в свідомості, проте підключені до апарату штучної вентиляції легенів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі військовий захопив вчинком в супермаркеті. Старший лейтенант ЗСУ прийшов на допомогу касиру супермаркету, у якої стався напад епілепсії. Використовуючи навички з тактичної медицині він надав дівчині першу домедичну допомогу і організував людей навколо для надання допомоги.

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