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У Дніпро доставили двох "важких" бійців ЗСУ: подробиці

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У неділю, 25 серпня, в Дніпро на військовому вертольоті евакуювали двох тяжкопоранених бійців із зони ООС.

За їх життя борються медики лікарні імені Мечникова. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook радник голови ДніпроОДА Тетяна Губа.

У Дніпрі рятують тяжко пораненого бійця

У Дніпрі рятують тяжко пораненого бійця

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"О 16:10 в аеропорту Дніпра приземлився військовий вертоліт. Супровід двох поранених забезпечила евакуаційна бригада нашого військового госпіталю", - написала Губа.

За словами Губи, стан бійців вкрай важкий - під час обстрілу обидва отримали мінно-вибухові поранення. Вони знаходяться в свідомості, проте підключені до апарату штучної вентиляції легенів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі військовий захопив вчинком в супермаркеті. Старший лейтенант ЗСУ прийшов на допомогу касиру супермаркету, у якої стався напад епілепсії. Використовуючи навички з тактичної медицині він надав дівчині першу домедичну допомогу і організував людей навколо для надання допомоги.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ООС АТО боєць АТО
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Обоз как всегда оригинален: "во время обстрела оба получили минно-взрывные ранения". Обстрел велся противопехотными минами?
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Keller Sandro
Keller Sandro
Спасать карателя равно тому, что спасать бешеного пса который на тебя накинулся, а ты его хлопнул..
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