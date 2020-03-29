У Дніпро авіацією з Донбасу доставили бійця з інсультом

У суботу, 28 березня, в Дніпро військовим вертольотом евакуювали військовослужбовця у важкому стані.

На даний момент військовослужбовець перебуває на апараті штучної вентиляції легенів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа.

"У Дніпро військовим вертольотом евакуйований Захисник з підозрою на геморагічний інсульт. Стан важкий, на штучній вентиляції легенів. Направлений в обласну лікарню Мечникова. Чекаємо результатів обстеження", – написала вона.

Медичний супровід на борту забезпечила евакуаційна бригада Військово-медичного клінічного центру Східного регіону.

Скріншот Facebook/Тетяна Губа

Раніше OBOZREVATEL писав, що лікарі обласної клінічної лікарні імені Мечникова в Дніпрі врятували тяжко пораненого 26-річного бійця ВСУ.

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