У Дніпро авіацією з Донбасу доставили бійця з інсультом

У суботу, 28 березня, в Дніпро військовим вертольотом евакуювали військовослужбовця у важкому стані.
На даний момент військовослужбовець перебуває на апараті штучної вентиляції легенів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа.
"У Дніпро військовим вертольотом евакуйований Захисник з підозрою на геморагічний інсульт. Стан важкий, на штучній вентиляції легенів. Направлений в обласну лікарню Мечникова. Чекаємо результатів обстеження", – написала вона.
Медичний супровід на борту забезпечила евакуаційна бригада Військово-медичного клінічного центру Східного регіону.
Скріншот
Facebook/Тетяна Губа
Раніше OBOZREVATEL писав, що лікарі обласної клінічної лікарні імені Мечникова в Дніпрі врятували тяжко пораненого 26-річного бійця ВСУ.
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