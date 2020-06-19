У Дніпрі пішов з життя десантник 25-тої окремої повітряно-десантної бригади. Серце патріота України, воїна-артилериста, майора, захисника Батьківщини - Сергія Показаньєва перестало битися сьогодні вдень.

Помер офіцер від раптової зупинки серця, повідомила пресслужба 25 окремої повітряно-десантної бригади.

Військовий перебував на передовій з перших днів. У військовій частині 25-тої окремої повітряно-десантної бригади проходив службу з 2007 року. Користувався повагою і авторитетом у побратимів. Був щирою і відкритою людиною, готовою завжди протягнути руку допомоги.

Сергію мало виповнитися 35 років. У десантника залишилися дружина і двоє неповнолітніх дітей. Командування та особовий склад військової частини висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким захисника України.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в суботу, 13 червня, російські окупанти на Донбасі вбили одного українського захисника і поранили ще двох.