Тримають у метрових клітках: у Дніпрі показали нелюдське життя засуджених. Фото

В установі виконання покарань №4 у місті Дніпро засуджених жінок тримають у метрових клітках і годують простроченими продуктами.

Ці та безліч інших порушень були виявлені під час моніторингового візиту працівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Про це повідомляє пресслужба органу (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, під час відвідування карцеру до членів моніторингової групи звернулася засуджена, до якої недавно застосовувалася фізична сила і спеціальні засоби. Водночас жодної інформації про цей факт у його особовій справі, медичній та іншій документації зафіксовано не було.

У Дніпрі показали нелюдське життя засуджених Секретаріат омбудсмена

У Дніпрі показали нелюдське життя засуджених Секретаріат омбудсмена

Було встановлено, що при надходженні до установи засуджених і осіб, узятих під варту, поміщення їх у карцер і дисциплінарний ізолятор, не провадиться їх огляд медичним персоналом.

У приміщенні палати медичного ізолятора виявили засуджену з активною формою туберкульозу, яку так і не відправили до відповідної медустанови, наражаючи на небезпеку інших людей.

Також монітори виявили факт використання продуктів харчування з порушеним терміном придатності, зокрема м'ясних консервів, у процесі приготування їжі, що могло призвести до харчових отруєнь та поширення інфекційних хвороб. Засуджені скаржилися на погану якість приготованої їжі. У приміщенні харчоблоку на порушення санітарних норм зберігалося приватне продовольство ув'язнених.

На території установи виявили заґратовані приміщення, які персонал установи називає "склянками". У цих клітках засуджені та особи, взяті під варту, можуть лише стояти. "Утримання у такій клітці можна розцінювати як тортури", – відзначили в Секретаріаті омбудсмена.

У Дніпрі показали нелюдське життя засуджених Секретаріат омбудсмена

Також виявлено поодинокі випадки порушення трудових прав засуджених. Зокрема, встановлено, що з окремими засудженими, яких залучають до робіт із господарського обслуговування, не були укладені строкові трудові договори.

Знайшлися і численні порушення матеріально-побутового забезпечення ув'язнених. Зокрема, в установі не працює лазня, прання білизни здійснюється тільки для окремих категорій ув'язнених, облік виданої білизни і майна не ведеться.

Порушуються вимоги щодо роздільного утримання засуджених та осіб, взятих під варту, і норми площі на одного ув'язненого, окремі камери перенаселені і потребують ремонту.

За результатами моніторингового візиту до Міністерства юстиції України пообіцяли направити відповідний звіт із зазначенням виявлених порушень прав засуджених і наданням практичних рекомендацій щодо їх усунення.

У Дніпрі показали нелюдське життя засуджених Секретаріат омбудсмена

У Дніпрі показали нелюдське життя засуджених Секретаріат омбудсмена

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