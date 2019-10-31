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31 жовтня • оновлено в 12:26
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У Дніпрі зник чоловік з аутизмом: фото і прикмети

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У середу, 30 жовтня, в Дніпрі зник 30-річний Андрій Шеременко. У чоловіка важкий розлад аутичного спектру та епілепсія.

Він пропав вчора близько 17:45 наа вулиці Гладкова, в районі "12 кварталу", повідомила Аліна Олександрівна на своїй сторінці в Facebook. Понад десять годин пошуку зниклого поки не дали результату.

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Чоловік був одягнений в одяг, що і на фото нижче. За словами близьких, під час стресу в Андрія може початися напад. Під час нього він виглядає як людина зі сп'янінням.

Зниклий Андрій Шеременко

Зниклий Андрій Шеременко

Facebook Аліна Олександрівна

Якщо ви знаєте що-небудь про місцезнаходження чоловіка, телефонуйте на "102" або за номером 067 256 02 44 (мама Андрія).

У Дніпрі зник чоловік з аутизмом: фото і прикмети

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Новомосковську Дніпропетровської області затримали 37-річну громадянку Російської Федерації з наркотиками.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
зникла людина
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