У Дніпрі пропав без вісті 16-річний підліток. Фото

У Дніпрі розшукують безвісти зниклого 16-річного Владислава Андрєєва.

Підліток 3 квітня пішов з дому, але до сих пір не повернувся. Він живе в районі вулиці Дунаєвського, повідомляє "Інформатор".

Вийшов з дому він приблизно о 13:00. Куди попрямував підліток, з ким і де знаходився – ніхто не знає. На зв'язок він не виходить. З собою у хлопчика був паспорт нового зразка та велосипед сірого кольору.

У Дніпрі розшукують 16-річного Владислава Андрєєва Інформатор

Його прикмети: на вигляд – 12-13 років, зріст – 165 см, худорлявої статури, темно-русяве волосся, коротка стрижка, сірі очі.

Особливі прикмети: опік на лівій щоці, є незначний дефект лівого вуха.

Був одягнений: в синю куртку, чорні кросівки, сині спортивні штани і в синю футболку.

Якщо у вас є якась інформація про зниклого хлопчика – телефонуйте на "102" або по телефону: 36-50-21, (093) 446-56-27.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром знайшли тіло зниклого безвісти Артема Агєєва. Він зник ще в грудні минулого року.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал