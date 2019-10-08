У Дніпрі знайшли закривавлений труп на дитячому майданчику. Фото 18+

На Слобожанському проспекті в Дніпрі знайшли труп чоловіка на лавочці біля дитячих гойдалок. Подія трапилася 8 жовтня близько п'ятої ранку.

У померлого була розбита голова і закривавлене обличчя, передає Інформатор. Тіло виявила дівчина, яка вийшла в магазин (увага! Фото 18+).

Труп чоловіка знайшли на лавочці Інформатор

Чоловік не мав при собі жодних документів тому його особа поки не встановлена. На вигляд йому було близько 55 років.

Причину смерті чоловіка почали встановлювати судово-медичні експерти.

У чоловіка була розбита голова Інформатор

Тіло лежало на дитячому майданчику Інформатор

Судмедексперти встановлюють причину смерті Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі при загадкових обставинах помер чоловік. Його тіло виявили на водійському сидінні Mercedes.

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