У Дніпрі злочинець напав на дідуся і пограбував його

У Дніпрі 1 серпня на Донецькому шосе невідомий вихопив у пенсіонера телефон і гроші.

Дідусь сидів на зупинці, а очевидці заявили, що знають злочинця, повідомили в пресслужбі Патрульній поліції Дніпропетровської області.

Поліція прибула на місце події і швидко затримала грабіжника.

Дідуся пограбували Novosti

У чоловіка знайшли телефон та гроші. Потім постраждалий впізнав нападника і підтвердив, що вкрадені речі його.

Затриманого чоловіка доставили в Амур-Нижньодніпровське відділення поліції.

Грабіжник напав на дідуся Пресслужба Патрульній поліції

Грабіжник напав на дідуся Пресслужба Патрульній поліції

Грабіжник напав на дідуся Пресслужба Патрульній поліції

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Дніпропетровщині суд заарештував домашнього тирана.

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