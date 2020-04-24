У Дніпрі зіткнулися мотоцикл і легковик: є постраждалий

У п'ятницю, 24 квітня, на Набережній Заводській навпроти Льодової арени не розминулися мотоцикл з коляскою ІЖ і легковий автомобіль Subaru.

В результаті зіткнення постраждав водій автомобіля. Чоловік отримав травму ноги, повідомляє "Дніпро оперативний".

Потерпілого госпіталізували до 2-ї міської лікарні. Всі деталі події з'ясовували правоохоронці.

ДТП в Дніпрі Дніпро оперативний

ДТП в Дніпрі Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі апеляційний суд звільнив від кримінальної відповідальності винуватицю смертельної ДТП, яка трапилася понад 10 років тому і забрала життя молодої фігуристки Радміли Тігієвої.

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