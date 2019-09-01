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У Дніпрі зіткнулися маршрутка і таксі: фото з місця ДТП

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У неділю, 1 вересня, на Слобожанському проспекті в Дніпрі зіткнулися маршрутка №244 та автомобіль "Fiat".

ДТП сталося близько 8:00 на віадуці, передає "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Два пасажири таксі госпіталізовані через ДТП

Два пасажири таксі госпіталізовані через ДТП

Інформатор

Відомо, що за кермом легкового автомобіля перебував таксист, в салоні – 2 пасажири.

У маршрутці їхали 7 пасажирів.

В результаті ДТП постраждали чоловік і жінка – пасажири таксі. Їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

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Пасажири маршрутки не постраждали і змогли без сторонньої допомоги вибратися з салону.

Через зіткнення у легкового автомобіля повністю зім'ятий капот, розбите лобове скло, відірваний бампер.

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У маршрутки пошкоджена ліва частина заднього бампера і трохи зім'ятий кузов.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

У маршрутки пошкоджений задній бампер

У маршрутки пошкоджений задній бампер

Інформатор

Пасажири маршрутки не постраждали

Пасажири маршрутки не постраждали

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що поблизу села Єлизаветівка Дніпропетровської області 31 серпня зіткнулися вантажівка і рейсовий маршрутка "Дніпро-Кам'янське". В результаті зіткнення постраждало 10 осіб. Щоб витягнути водія маршрутки з салону, довелося розрізати корпус.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП маршрутка транспорт
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