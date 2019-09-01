У Дніпрі зіткнулися маршрутка і таксі: фото з місця ДТП

У неділю, 1 вересня, на Слобожанському проспекті в Дніпрі зіткнулися маршрутка №244 та автомобіль "Fiat".
ДТП сталося близько 8:00 на віадуці, передає "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
Два пасажири таксі госпіталізовані через ДТП
Інформатор
Відомо, що за кермом легкового автомобіля перебував таксист, в салоні – 2 пасажири.
У маршрутці їхали 7 пасажирів.
В результаті ДТП постраждали чоловік і жінка – пасажири таксі. Їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
Пасажири маршрутки не постраждали і змогли без сторонньої допомоги вибратися з салону.
Через зіткнення у легкового автомобіля повністю зім'ятий капот, розбите лобове скло, відірваний бампер.
У маршрутки пошкоджена ліва частина заднього бампера і трохи зім'ятий кузов.
Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.
У маршрутки пошкоджений задній бампер
Інформатор
Пасажири маршрутки не постраждали
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL писав, що поблизу села Єлизаветівка Дніпропетровської області 31 серпня зіткнулися вантажівка і рейсовий маршрутка "Дніпро-Кам'янське". В результаті зіткнення постраждало 10 осіб. Щоб витягнути водія маршрутки з салону, довелося розрізати корпус.
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