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14 листопада • оновлено в 18:43
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Світлана Коваленко
Світлана Коваленко

У Дніпрі зіткнулися легковик і мотоцикл: є постраждалий

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У четвер, 14 листопада, на Набережній Заводській в Дніпрі зіткнулися Daewoo і мотоцикл.

В результаті ДТП водій мотоцикла опинився в лікарні, передає "Інформатор".

У Дніпрі зіткнулися легковик і мотоцикл

У Дніпрі зіткнулися легковик і мотоцикл

Інформатор

За попередньою інформацією, водій автомобіля їхав у напрямку житлового масиву Парус. Під час повороту ліворуч в машину врізався мотоцикл, який їхав в протилежному напрямку.

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Водій автомобіля стверджує, що йому горів зелений сигнал світлофора і він не бачив мотоцикліста.

Поліція встановлює всі обставини події.

В результаті ДТП утворилася пробка в обох напрямках.

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У Дніпрі зіткнулися легковик і мотоцикл

У Дніпрі зіткнулися легковик і мотоцикл

Інформатор

У Дніпрі зіткнулися легковик і мотоцикл

У Дніпрі зіткнулися легковик і мотоцикл

Інформатор

У Дніпрі зіткнулися легковик і мотоцикл

У Дніпрі зіткнулися легковик і мотоцикл

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Святошинському районі Києва, на перехресті вулиці Депутатська і бульвару Академіка Вернадського, 14 листопада відбулася жорстка ДТП. В результаті зіткнення автомобілів Volkswagen і Ford останній перекинувся на бік.

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Автор
Світлана Коваленко Світлана Коваленко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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