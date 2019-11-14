У Дніпрі зіткнулися легковик і мотоцикл: є постраждалий

У четвер, 14 листопада, на Набережній Заводській в Дніпрі зіткнулися Daewoo і мотоцикл.

В результаті ДТП водій мотоцикла опинився в лікарні, передає "Інформатор".

У Дніпрі зіткнулися легковик і мотоцикл Інформатор

За попередньою інформацією, водій автомобіля їхав у напрямку житлового масиву Парус. Під час повороту ліворуч в машину врізався мотоцикл, який їхав в протилежному напрямку.

Водій автомобіля стверджує, що йому горів зелений сигнал світлофора і він не бачив мотоцикліста.

Поліція встановлює всі обставини події.

В результаті ДТП утворилася пробка в обох напрямках.

У Дніпрі зіткнулися легковик і мотоцикл Інформатор

У Дніпрі зіткнулися легковик і мотоцикл Інформатор

У Дніпрі зіткнулися легковик і мотоцикл Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Святошинському районі Києва, на перехресті вулиці Депутатська і бульвару Академіка Вернадського, 14 листопада відбулася жорстка ДТП. В результаті зіткнення автомобілів Volkswagen і Ford останній перекинувся на бік.

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