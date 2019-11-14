У Дніпрі зіткнулися легковик і мотоцикл: є постраждалий

У четвер, 14 листопада, на Набережній Заводській в Дніпрі зіткнулися Daewoo і мотоцикл.
В результаті ДТП водій мотоцикла опинився в лікарні, передає "Інформатор".
У Дніпрі зіткнулися легковик і мотоцикл
Інформатор
За попередньою інформацією, водій автомобіля їхав у напрямку житлового масиву Парус. Під час повороту ліворуч в машину врізався мотоцикл, який їхав в протилежному напрямку.
Водій автомобіля стверджує, що йому горів зелений сигнал світлофора і він не бачив мотоцикліста.
Поліція встановлює всі обставини події.
В результаті ДТП утворилася пробка в обох напрямках.
У Дніпрі зіткнулися легковик і мотоцикл
Інформатор
У Дніпрі зіткнулися легковик і мотоцикл
Інформатор
У Дніпрі зіткнулися легковик і мотоцикл
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Святошинському районі Києва, на перехресті вулиці Депутатська і бульвару Академіка Вернадського, 14 листопада відбулася жорстка ДТП. В результаті зіткнення автомобілів Volkswagen і Ford останній перекинувся на бік.
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