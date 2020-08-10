У Дніпрі зіткнулися два легкових автомобіля: дитина загинула, є постраждалі

У неділю, 9 серпня, близько 17:32 у Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода.

ДТП сталася на Полтавському шосе в Амур-Нижньодніпровському районі, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місце прибули рятувальники і встановили, що сталося зіткнення двох легкових автомобілів "Daewoo LANOS" та "SKODA".

У Дніпрі зіткнулися два легкових автомобіля. Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

У Дніпрі зіткнулися два легкових автомобіля. Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

В результаті ДТП загинула одна дитина і ще п'ять осіб постраждали.

Підрозділами ДСНС була надана допомога службам "102" і "103". Також, щоб запобігти загорянню, пожежні змили залишки розлитих паливно-мастильних речовин з проїжджої частини.

У Дніпрі зіткнулися два легкових автомобіля. Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

Відзначимо, що до надання допомоги залучено сім чоловік особового складу та дві одиниці техніки ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

На даний момент правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП.

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