У Дніпрі зіткнулися два авто: госпіталізували вагітну жінку

Яна Коваль Події 09:58, 4.07.2020

У Дніпрі на Донецькому шосе біля "Каравану" сталася аварія: зіткнулися автомобілі Chevrolet і ВАЗ.

Інцидент стався 3 липня близько 20:30, повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, отриманою від поліції, автомобіль Chevrolet їхав по Донецькому шосе. В цей час ВАЗ повертав біля торгового центру "Караван". Водій ВАЗа розповів, що під час здійснення маневру він не помітив Chevrolet через те, що йому закрила огляд фура. В результаті іномарка вдарила ВАЗ в бік.

На місце подій оперативно прибули медики і правоохоронці. Лікарі госпіталізували пасажирку ВАЗу: жінку на сьомому місяці вагітності. Попередньо, вона істотно не постраждала, її забрали в лікарню для обстеження. Всі деталі того, що сталося, встановить слідчий по ДТП.

На місці подій працювали швидка допомога і поліція
Інформатор
Пасажирку ВАЗ госпіталізували
Інформатор
ДТП сталося біля ТРЦ "Караван"
Інформатор
Постраждала перебуває на сьомому місяці вагітності
Інформатор

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі розшукують зниклу рік тому жінку. У березні 2019 року в Дніпрі безвісти пропала 60-річна Оксана Степанівна Круссер.

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