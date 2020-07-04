У Дніпрі зіткнулися два авто: госпіталізували вагітну жінку

У Дніпрі на Донецькому шосе біля "Каравану" сталася аварія: зіткнулися автомобілі Chevrolet і ВАЗ.

Інцидент стався 3 липня близько 20:30, повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, отриманою від поліції, автомобіль Chevrolet їхав по Донецькому шосе. В цей час ВАЗ повертав біля торгового центру "Караван". Водій ВАЗа розповів, що під час здійснення маневру він не помітив Chevrolet через те, що йому закрила огляд фура. В результаті іномарка вдарила ВАЗ в бік.

На місце подій оперативно прибули медики і правоохоронці. Лікарі госпіталізували пасажирку ВАЗу: жінку на сьомому місяці вагітності. Попередньо, вона істотно не постраждала, її забрали в лікарню для обстеження. Всі деталі того, що сталося, встановить слідчий по ДТП.

На місці подій працювали швидка допомога і поліція Інформатор

Пасажирку ВАЗ госпіталізували Інформатор

ДТП сталося біля ТРЦ "Караван" Інформатор

Постраждала перебуває на сьомому місяці вагітності Інформатор

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