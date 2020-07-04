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У Дніпрі зіткнулися два авто: госпіталізували вагітну жінку

Яна Коваль
Події
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У Дніпрі зіткнулися два авто: госпіталізували вагітну жінку

На Донецькому шосе зіткнулися два авто. Інформатор

У Дніпрі на Донецькому шосе біля "Каравану" сталася аварія: зіткнулися автомобілі Chevrolet і ВАЗ.

Інцидент стався 3 липня близько 20:30, повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, отриманою від поліції, автомобіль Chevrolet їхав по Донецькому шосе. В цей час ВАЗ повертав біля торгового центру "Караван". Водій ВАЗа розповів, що під час здійснення маневру він не помітив Chevrolet через те, що йому закрила огляд фура. В результаті іномарка вдарила ВАЗ в бік.

На місце подій оперативно прибули медики і правоохоронці. Лікарі госпіталізували пасажирку ВАЗу: жінку на сьомому місяці вагітності. Попередньо, вона істотно не постраждала, її забрали в лікарню для обстеження. Всі деталі того, що сталося, встановить слідчий по ДТП.

На місці подій працювали швидка допомога і поліція

На місці подій працювали швидка допомога і поліція Інформатор

Пасажирку ВАЗ госпіталізували

Пасажирку ВАЗ госпіталізували Інформатор

ДТП сталося біля ТРЦ "Караван"

ДТП сталося біля ТРЦ "Караван" Інформатор

Постраждала перебуває на сьомому місяці вагітності

Постраждала перебуває на сьомому місяці вагітності Інформатор

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі розшукують зниклу рік тому жінку. У березні 2019 року в Дніпрі безвісти пропала 60-річна Оксана Степанівна Круссер.

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