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3 січня • оновлено в 15:20
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Яна Коваль

У Дніпрі зіткнулися BMW і Toyota: є постраждалі

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У Дніпрі, 3 січня на перетині Мануйлівського проспекту і вулиці Каруни зіткнулися автомобілі BMW і Toyota.

Інцидент стався близько 0:05, повідомляє Інформатор. На місці працювали поліцейські, медики і рятувальники.

Аварія на з'їзді з Амурського мосту

Аварія на з'їзді з Амурського мосту

Інформатор

В результаті зіткнення BMW влетів у бетонну опору. У транспортного засобу сильно пошкоджена передня частина. У автомобіля Toyota характерні пошкодження задньої лівої сторони.

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У Дніпрі зіткнулися BMW і Toyota: є постраждалі

Інформатор

У Дніпрі зіткнулися BMW і Toyota: є постраждалі

Інформатор

У Дніпрі зіткнулися BMW і Toyota: є постраждалі

Інформатор

У Дніпрі зіткнулися BMW і Toyota: є постраждалі

Інформатор

У Дніпрі зіткнулися BMW і Toyota: є постраждалі

Інформатор

Лікарі оглянули обох чоловіків і надають їм необхідну допомогу. Повідомляється, що водій Toyota поскаржився на болі в спині.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
новини поліція аварія ДТП
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