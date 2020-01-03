У Дніпрі зіткнулися BMW і Toyota: є постраждалі

У Дніпрі, 3 січня на перетині Мануйлівського проспекту і вулиці Каруни зіткнулися автомобілі BMW і Toyota.
Інцидент стався близько 0:05, повідомляє Інформатор. На місці працювали поліцейські, медики і рятувальники.
Аварія на з'їзді з Амурського мосту
Інформатор
В результаті зіткнення BMW влетів у бетонну опору. У транспортного засобу сильно пошкоджена передня частина. У автомобіля Toyota характерні пошкодження задньої лівої сторони.
Інформатор
Інформатор
Інформатор
Інформатор
Інформатор
Лікарі оглянули обох чоловіків і надають їм необхідну допомогу. Повідомляється, що водій Toyota поскаржився на болі в спині.
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