У Дніпрі зіштовхнулися 4 авто: постраждали діти

На Набережній Перемоги в Дніпрі зіштовхнулися 4 автомобілі, в результаті чого постраждали 4 людини, в тому числі 2 дітей.

ДТП сталося в четвер, 26 вересня, передає "Інформатор".

У Дніпрі зіштовхнулися 4 автомобілі Інформатор

За попередньою інформацією, автомобіль Subaru їхав по Набережній Перемоги в бік Південного мосту в крайній лівій смузі, і на під'їзді до світлофора навпроти інституту фізкультури в нього на великій швидкості врізався BMW.

Через зіткнення другу машину закрутило і винесло на протилежну сторону дороги, де він врізався в Mazda, в яку також врізалася Lada, яка їхала слідом.

Постраждалих пасажирів автомобілів Lada і Mazda – двох матерів і їхніх дітей – госпіталізували. Одна мати з дитиною вже перебувають вдома, у малюка лише невеликі забої завдяки автокріслу. У другої жінки – забої і стрес, а у її 3-річної дитини – забій і рана ноги.

Поліція і учасники ДТП шукають свідків події.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на трасі Знам'янка-Луганськ-Ізварине в Киричанський районі Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП. В результаті зіткнення одна людина загинула і ще одна госпіталізована з важкими травмами

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