Головна Новини
27 вересня • оновлено в 18:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

У Дніпрі зіштовхнулися 4 авто: постраждали діти

Читати матеріал російською

На Набережній Перемоги в Дніпрі зіштовхнулися 4 автомобілі, в результаті чого постраждали 4 людини, в тому числі 2 дітей.

ДТП сталося в четвер, 26 вересня, передає "Інформатор".

У Дніпрі зіштовхнулися 4 автомобілі

У Дніпрі зіштовхнулися 4 автомобілі

Інформатор

За попередньою інформацією, автомобіль Subaru їхав по Набережній Перемоги в бік Південного мосту в крайній лівій смузі, і на під'їзді до світлофора навпроти інституту фізкультури в нього на великій швидкості врізався BMW.

Новини
Устроил погоню с копами: в Днепре задержали известного блогера. Опубликованы фото

Через зіткнення другу машину закрутило і винесло на протилежну сторону дороги, де він врізався в Mazda, в яку також врізалася Lada, яка їхала слідом.

Постраждалих пасажирів автомобілів Lada і Mazda – двох матерів і їхніх дітей – госпіталізували. Одна мати з дитиною вже перебувають вдома, у малюка лише невеликі забої завдяки автокріслу. У другої жінки – забої і стрес, а у її 3-річної дитини – забій і рана ноги.

Новини
Діставали з-під коліс: в Дніпрі маршрутка переїхала пішохода

Поліція і учасники ДТП шукають свідків події.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на трасі Знам'янка-Луганськ-Ізварине в Киричанський районі Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП. В результаті зіткнення одна людина загинула і ще одна госпіталізована з важкими травмами

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП постраждала дитина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel