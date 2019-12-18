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18 грудня • оновлено в 10:08
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Карина Бондаренко

У Дніпрі зірвався газ: зруйновані гаражі та авто. фото

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У вівторок, 17 грудня, в гаражному кооперативі в Дніпрі стався вибух газу.

За попередньою інформацією, в автомобілі вибухнув балон з пропаном. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В результаті події зруйновано два гаража, згорів Daewoo, а ще один автомобіль пошкоджений. За інформацією видання, незадовго до вибуху в гаражі знаходився власник автомобіля. Почувши запах газу, чоловік вибіг на вулицю, щоб принести вогнегасник, однак повернутися не встиг - там прогримів вибух, а після цього почалася пожежа.

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Рятувальникам знадобилося менше години, щоб повністю загасити гараж і автомобіль. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

У Дніпрі зірвався газ в гаражному кооперативі

У Дніпрі зірвався газ в гаражному кооперативі

Інформатор

У Дніпрі зірвався газ в гаражному кооперативі

У Дніпрі зірвався газ в гаражному кооперативі

Інформатор

У Дніпрі зірвався газ в гаражному кооперативі

У Дніпрі зірвався газ в гаражному кооперативі

Інформатор

У Дніпрі зірвався газ в гаражному кооперативі

У Дніпрі зірвався газ в гаражному кооперативі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Дніпром авто потрапило в ДТП на слизькій дорозі. На Полтавському шосе автомобіль Nissan вилетів в кювет і перекинувся.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
вибух
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