У Дніпрі журналістів побили за зйомку про порушення карантину. Відео

У Дніпрі знімальна група одного з місцевих телеканалів готувала відео матеріал про роботу магазинів в умовах карантину. В одному з них на телевізійників напала властниця і персонал продуктового.

Журналістка телекомпанії - Христина Малікова і оператор Євген Коденцов знімали на камеру і власний телефон журналістки матеріал про порушення карантинних норм, а їх було чимало. У продуктовому не накрили готову продукцію, а продавець і відвідувачі перебували без засобів захисту, повідомив "Відкритий".

Побачивши, що здійснюється зйомка, продавець накинулася на журналістку з кулаками. Незабаром підключилася і власниця магазину. В результаті у журналістки забрали стільниковий і видалили зняте на нього відео.

"На моє запитання" Чому ви без засобів захисту, якщо в країні карантин? " продавець наділа маску і почала вести себе агресивно. Вибігла власниця магазину і почала бити мене по руках, щоб забрати телефон. Ще хтось вийшов з-за прилавка і схопив мене за комірець. За підсумком у мене відібрали стільниковий. Потім власниця забігла в службове приміщення і видалила відео ", – розповіла потерпіла Христина Малікова.

Власниця продуктового магазину перешкоджала журналістській діяльності (стаття 171 ККУ): такі дії караються штрафом або позбавленням волі на строк до 3-х років. Крім цього магазину можуть виписати штраф за порушення карантинних заходів – від 17 до 34 тисяч гривень.

"Зараз вирішується питання про внесення зафіксованого правопорушення до Єдиного реєстру досудових справ. Слідство буде розбиратися в події ", – повідомили в пресслужбі Дніпровського відділення Національної поліції в Дніпропетровській області.

Власниця магазину пояснила свою поведінку тим, що магазин "Асорті" – приватне підприємство і знімати тут заборонено.

У Дніпрі побили телевізійників

"Мабуть, власниця забула або не знала про те, що магазин – громадське місце, куди може прийти будь-який бажаючий і здійснювати там фото або відеозйомку. Крім того, що вона порушила закон про перешкоджання журналістській діяльності, в магазині не дотримувалися карантинних заходів. Власниця продуктового повинна понести відповідальність за скоєне ", – розповів адвокат В'ячеслав Кошовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українські правоохоронні органи надали грузинським властям інформацію про планований замах на журналіста Георгія Габун, який влітку 2019 року в ефірі телеканалу нецензурно вилаяв президента Росії Володимира Путіна.