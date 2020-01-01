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1 січня • оновлено в 13:08
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У Дніпрі жорстко збили пішохода: опубліковані фото.18 +

1.3т
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У середу, 1 січня, в Дніпрі на Слобожанському проспекті Chevrolet збив чоловіка. Потерпілий отримав сильні пошкодження.

Як повідомляє Інформатор, ДТП сталося близько 6:25.

На Слобожанському проспекті збили пішохода

На Слобожанському проспекті збили пішохода

інформатор

За попередньою інформацією, Chevrolet рухався в бік виїзду з Дніпра. В цей час, в недозволеному місці на дорогу вибіг чоловік практично перед автомобілем. Водій їхав на великій швидкості, не встиг загальмувати і збив пішохода.

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На Слобожанському проспекті збили чоловіка

На Слобожанському проспекті збили чоловіка

інформатор

Потерпілий у важкому стані

Потерпілий у важкому стані

інформатор

Чоловік вибіг на дорогу

Чоловік вибіг на дорогу

інформатор

Водій не встиг загальмувати

Водій не встиг загальмувати

інформатор

На місці подій працювали 2 наряду поліції і 2 бригади швидкої допомоги. Постраждалого доставили в міську клінічну лікарню №6 у важкому стані.

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Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі сталася кривава ДТП.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП аварія поліція новини
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