У Дніпрі жорстко збили пішохода: опубліковані фото.18 +

У середу, 1 січня, в Дніпрі на Слобожанському проспекті Chevrolet збив чоловіка. Потерпілий отримав сильні пошкодження.
Як повідомляє Інформатор, ДТП сталося близько 6:25.
На Слобожанському проспекті збили пішохода
інформатор
За попередньою інформацією, Chevrolet рухався в бік виїзду з Дніпра. В цей час, в недозволеному місці на дорогу вибіг чоловік практично перед автомобілем. Водій їхав на великій швидкості, не встиг загальмувати і збив пішохода.
На Слобожанському проспекті збили чоловіка
інформатор
Потерпілий у важкому стані
інформатор
Чоловік вибіг на дорогу
інформатор
Водій не встиг загальмувати
інформатор
На місці подій працювали 2 наряду поліції і 2 бригади швидкої допомоги. Постраждалого доставили в міську клінічну лікарню №6 у важкому стані.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі сталася кривава ДТП.
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