У Дніпрі жорстко збили пішохода: опубліковані фото.18 +

У середу, 1 січня, в Дніпрі на Слобожанському проспекті Chevrolet збив чоловіка. Потерпілий отримав сильні пошкодження.

Як повідомляє Інформатор, ДТП сталося близько 6:25.

На Слобожанському проспекті збили пішохода інформатор

За попередньою інформацією, Chevrolet рухався в бік виїзду з Дніпра. В цей час, в недозволеному місці на дорогу вибіг чоловік практично перед автомобілем. Водій їхав на великій швидкості, не встиг загальмувати і збив пішохода.

На Слобожанському проспекті збили чоловіка інформатор

Потерпілий у важкому стані інформатор

Чоловік вибіг на дорогу інформатор

Водій не встиг загальмувати інформатор

На місці подій працювали 2 наряду поліції і 2 бригади швидкої допомоги. Постраждалого доставили в міську клінічну лікарню №6 у важкому стані.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі сталася кривава ДТП.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!