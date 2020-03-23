У Дніпрі жінка загинула при падінні з вікна багатоповерхівки. Фото 18+

У понеділок, 23 березня, в Дніпрі на вулиці Надії Олексієнко виявили труп жінки.

Попередньо, вона померла в результаті травм, отриманих при падінні з вікна багатоповерхівки. Інцидент трапився близько 12:00, повідомляє Інформатор.

Особу загиблої поки встановити не вдалося – при собі вона не мала ні документів, ні мобільного телефону. На вигляд їй близько 30 років.

У Дніпрі знайшли труп жінки Vgorode

Тіло знайшли біля під'їзду. За словами очевидців, під час падіння вона, швидше за все, зачепилася за козирок, але це її не врятувало. Деталі події з'ясовували правоохоронці. Точну причину смерті встановить судмедекспертиза.

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У Дніпрі знайшли труп жінки інформатор

У Дніпрі знайшли труп жінки інформатор

У Дніпрі знайшли труп жінки інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині в автомобілі Daewoo згорів чоловік. Трагедія трапилася 22 березня.

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