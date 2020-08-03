У Дніпрі жінка загадково зникла під час прогулянки. Фото і прикмети
У Дніпрі жінка загадково зникла під час прогулянки. Колаж
У Дніпрі поліція оголосила в розшук 83-річну Раїсу Казимирову.
Жінка не повернулася додому з прогулянки. В останній раз її бачили на проспекті Петра Калнишевського 30 липня, повідомляє Інформатор.
Прикмети: зріст близько 165 сантиметрів, вага близько 70 кілограмів, має проблеми з вимовою.
Була одягнена: халат синьо-зеленого кольору на блискавці, флісова жилетка оливкового кольору і бежеві тапки.
У Дніпрі жінка загадково зникла під час прогулянки Інформатор
Якщо Вам що-небудь відомо про місцезнаходження Раїси, повідомляйте на лінію "102" або за телефоном: (067) 637-77-67.
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