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30 жовтня • оновлено в 17:42
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У Дніпрі жінка за кермом на смерть збила пішохода. Фото й відео 18+

1.2т Читати матеріал російською

У Дніпрі 30 жовтня на вулиці Петра Бикова автомобіль Lada збив пішохода.

Чоловік помер на місці. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі жінка за кермом на смерть збила пішохода

У Дніпрі жінка за кермом на смерть збила пішохода

Інформатор

Новини
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За словами водійки, пішохід вибіг на "зебру" раптово, тому вона не встигла вчасно зреагувати. Дівчина намагалася зманеврувати й уникнути зіткнення, але було пізно.

Потерпілий чоловік помер майже відразу. Йому було 62 роки. Винуватиця трагедії отримала незначні пошкодження кистей рук.

Через аварію рух на даній ділянці ускладнено. Також тимчасово заблоковано рух тролейбусів на 20 маршруті.

Увага! Фото і відео 18+

У Дніпрі жінка за кермом на смерть збила пішохода

У Дніпрі жінка за кермом на смерть збила пішохода

Информатор

У Дніпрі жінка за кермом на смерть збила пішохода

У Дніпрі жінка за кермом на смерть збила пішохода

Информатор

У Дніпрі жінка за кермом на смерть збила пішохода

У Дніпрі жінка за кермом на смерть збила пішохода

Информатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі посеред дороги перекинувся Lexus. 30 жовтня на Мануйлівському проспекті кросовер Gratewall зіткнувся з Lexus. Внаслідок ДТП останнього викинуло на трамвайні колії й перевернуло.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП смерть
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