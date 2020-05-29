У Дніпрі жінка викрала золоті прикраси з ікон в Свято-Троїцькому соборі
У Дніпрі зловмисниця викрала близько трьох кілограм золотих виробів, які парафіяни пожертвували церкви.
Жінка прийшла в собор, дочекалася закінчення служби і зібрала з ікон всі золоті прикраси, а саме кільця, ланцюжки та інші вироби. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Правоохоронцям вдалося оперативно знайти і затримати підозрювану в підвальному приміщенні храму. Нею виявилася 27-річна мешканка Черкаської області. До розкриття злочину залучили кінолога зі службовим собакою – бельгійської вівчаркою. Знайшли також і вкрадене майно. Його повернули до церкви.
За даним фактом слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Зловмисниці загрожує термін від трьох до шести років позбавлення волі.
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