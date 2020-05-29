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29 травня • оновлено в 17:04
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У Дніпрі жінка викрала золоті прикраси з ікон в Свято-Троїцькому соборі

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У Дніпрі зловмисниця викрала близько трьох кілограм золотих виробів, які парафіяни пожертвували церкви.

Золоті прикраси

Золоті прикраси

dp.npu.gov.ua

Жінка прийшла в собор, дочекалася закінчення служби і зібрала з ікон всі золоті прикраси, а саме кільця, ланцюжки та інші вироби. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

ікона

ікона

dp.npu.gov.u

Правоохоронцям вдалося оперативно знайти і затримати підозрювану в підвальному приміщенні храму. Нею виявилася 27-річна мешканка Черкаської області. До розкриття злочину залучили кінолога зі службовим собакою – бельгійської вівчаркою. Знайшли також і вкрадене майно. Його повернули до церкви.

службовий пес

службовий пес

dp.npu.gov.u

За даним фактом слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Зловмисниці загрожує термін від трьох до шести років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві поліція затримала двох молодих хлопців, яких запідозрили у вбивстві рибалки для того, щоб заволодіти його авто і погасити кредити.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
Православна церква України
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