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2 грудня • оновлено в 22:03
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У Дніпрі жінка викинулася з вікна висотки. Фото 18+

4.4т
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У Дніпрі 2 грудня на вулиці Данила Галицького під вікнами багатоповерхівки виявили тіло жінки.

Попередньо, смерть настала внаслідок падіння з висоти шостого поверху. Про це повідомляє "Інформатор".

У Дніпрі жінка викинулася з вікна висотки

У Дніпрі жінка викинулася з вікна висотки

kurgan.ru

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У Кривому Розі згорів будинок: постраждали дитина і дорослий

За словами сусідів, жінка вистрибнула з вікна власної квартири. Останнім часом загибла часто влаштовувала у себе вдома гуляння, які супроводжувалися розпиванням алкоголю і постійними бешкетами. Нерідко їх доводилося втихомирювати правоохоронцям.

За непідтвердженою інформацією, останній прийом гостей також закінчився конфліктом, проте стало чи могло це стати причиною для такого рішення з боку загиблої – невідомо.

Нааразі всі деталі трагедії з'совують співробітники поліції.

Увага! Фото 18+

У Дніпрі жінка викинулася з вікна висотки

У Дніпрі жінка викинулася з вікна висотки

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У Дніпрі жінка викинулася з вікна висотки

У Дніпрі жінка викинулася з вікна висотки

Інформатор

У Дніпрі жінка викинулася з вікна висотки

У Дніпрі жінка викинулася з вікна висотки

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі на балкон багатоповерхівки злетілися десятки кажанів. Інцидент трапився в неділю, 1 грудня, в одній із квартир на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
смерть самогубство поліція
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