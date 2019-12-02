У Дніпрі жінка викинулася з вікна висотки. Фото 18+

У Дніпрі 2 грудня на вулиці Данила Галицького під вікнами багатоповерхівки виявили тіло жінки.

Попередньо, смерть настала внаслідок падіння з висоти шостого поверху. Про це повідомляє "Інформатор".

У Дніпрі жінка викинулася з вікна висотки kurgan.ru

За словами сусідів, жінка вистрибнула з вікна власної квартири. Останнім часом загибла часто влаштовувала у себе вдома гуляння, які супроводжувалися розпиванням алкоголю і постійними бешкетами. Нерідко їх доводилося втихомирювати правоохоронцям.

За непідтвердженою інформацією, останній прийом гостей також закінчився конфліктом, проте стало чи могло це стати причиною для такого рішення з боку загиблої – невідомо.

Нааразі всі деталі трагедії з'совують співробітники поліції.

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У Дніпрі жінка викинулася з вікна висотки Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

У Дніпрі жінка викинулася з вікна висотки Інформатор

У Дніпрі жінка викинулася з вікна висотки Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі на балкон багатоповерхівки злетілися десятки кажанів. Інцидент трапився в неділю, 1 грудня, в одній із квартир на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку.

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