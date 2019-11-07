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7 листопада • оновлено в 10:50
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У Дніпрі жінка викинулася з 16-го поверху. Фото 18+

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У четвер, 7 листопада, в Дніпрі на бульварі Слави жінка викинулася з вікна квартири на 16 поверсі.

Подія трапилася близько 7:30 ранку, повідомляє Інформатор. Тіло біля під'їзду побачив чоловік, який курив у себе на балконі. Він розповів, що перед цим почув гучний хлопок.

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У Дніпрі жінка викинулася з 16-го поверху

У Дніпрі жінка викинулася з 16-го поверху

Інформатор

Померла 34-річна жінка жила в цьому будинку разом з чоловіком. У момент її смерті чоловік спав у квартирі. Попередньо відомо, що протягом доби подружжя посварилося.

Жінка впала на металеву огорожу біля під'їзду. Удар був такий сильний, що прути прогнулися під її тілом.

У Дніпрі жінка викинулася з 16-го поверху. Фото 18+

Інформатор

У Дніпрі жінка викинулася з 16-го поверху. Фото 18+

Інформатор

У Дніпрі жінка викинулася з 16-го поверху. Фото 18+

Інформатор

У Дніпрі жінка викинулася з 16-го поверху. Фото 18+

Інформатор

У Дніпрі жінка викинулася з 16-го поверху. Фото 18+

Інформатор

У Дніпрі жінка викинулася з 16-го поверху. Фото 18+

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що дівчина, якій 5 листопада в гуртожитку ДНУ в Дніпрі хлопець вистрілив в голову, знаходиться у відділенні нейрохірургії обласної дитячої лікарні. Куля потрапила дівчині в скроню.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
смерть
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