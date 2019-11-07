У Дніпрі жінка викинулася з 16-го поверху. Фото 18+

У четвер, 7 листопада, в Дніпрі на бульварі Слави жінка викинулася з вікна квартири на 16 поверсі.

Подія трапилася близько 7:30 ранку, повідомляє Інформатор. Тіло біля під'їзду побачив чоловік, який курив у себе на балконі. Він розповів, що перед цим почув гучний хлопок.

У Дніпрі жінка викинулася з 16-го поверху Інформатор

Померла 34-річна жінка жила в цьому будинку разом з чоловіком. У момент її смерті чоловік спав у квартирі. Попередньо відомо, що протягом доби подружжя посварилося.

Жінка впала на металеву огорожу біля під'їзду. Удар був такий сильний, що прути прогнулися під її тілом.

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що дівчина, якій 5 листопада в гуртожитку ДНУ в Дніпрі хлопець вистрілив в голову, знаходиться у відділенні нейрохірургії обласної дитячої лікарні. Куля потрапила дівчині в скроню.

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