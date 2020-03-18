У Дніпрі жінка стрибнула з моста в крижану річку. Фото

У середу, 18 березня, в Дніпрі жінка стрибнула в крижану річку з Кайдацького мосту.

Подія трапилася на відстані 400 метрів від берега, повідомили на сайті Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

У Дніпрі жінка стрибнула з Кайдацького мосту Сайт ДСНС

На місце викликали водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення та рятувальників. Прибувши до мосту, було встановлено, що жінка самостійно допливла і вийшла на берег. Там її зустріли співробітники поліції і швидкої медичної допомоги.

У Дніпрі жінка стрибнула з Кайдацького мосту Сайт ДСНС

Медики оглянули її і доставили в лікарню з переохолодженням. Причину свого вчинку жінка не пояснила.

Як писав OBOZREVATEL раніше, для того, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції в Дніпрі і області обмежили рух пасажирського транспорту на період карантину.

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