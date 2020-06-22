У Дніпрі жінка потрапила під колеса вантажного потяга

У Дніпрі жінка потрапила під потяг

У Дніпрі 21 червня на перетині вулиць Ростовська і Каруни сталася дорожньо-транспортна пригода. Жінка опинилася під колесами вантажного потягу.

Інцидент стався близько 22:00. Про це повідомив "Інформатор".

За попередньою інформацією, містянка потрапила під потяг на зупиночному пункті "193 кілометр". Вона залишилася жива. На місце оперативно прибув екіпаж "швидкої допомоги". Постраждалу госпіталізували в Дніпропетровську обласну клінічну лікарню імені Мечникова. У жінки сильні травми голови і грудної клітини.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, адвокат Михайла Єфремова Ельман Пашаєв заявив, що його підопічний не робив спроб покінчити життя самогубством.