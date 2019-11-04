У Дніпрі жінка померла в таксі в свій день народження: подробиці НП

У неділю, 3 листопада, під час поїздки в таксі в Дніпрі померла 59-річна жінка. Вона зі своїм чоловіком і сином їхала додому зі святкування дня народження.

Подія трапилася близько 19:00 в Амур-Нижньодніпровському районі, повідомляє Інформатор. За неофіційною інформацією, всі троє були напідпитку.

Під час поїздки жінка час від часу засипала і прокидалася, тому ніхто не надав значення тому, що вона в черговий раз міцно заснула. Тривогу родичі підняли, коли вже під'їхали до будинку, оскільки жінка не прокидалася.

У Дніпрі жінка померла в таксі в свій день народження yandex.ua

"Швидка", яка приїхала максимально оперативно, лише констатувала смерть. Точна причина смерті жінки поки невідома. Правоохоронці почали встановлювати деталі того, що сталося.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кам'янському Дніпропетровської області поліцейські затримали 35-річного місцевого жителя, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.

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