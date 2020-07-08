У Дніпрі жінка піддалася нападу і безслідно зникла. Фото

Аліна Рашевська Події 11:31, 8.07.2020

У Дніпрі розшукують 38-річну Юлію Васильєву.

В останній раз жінка виходила на зв'язок з рідними 6 липня. Містянка по телефону повідомила, що її побили на Слобожанському проспекті, коли вона вигулювала собаку, передає Інформатор.

Юлія проживає на зйомній квартирі на вулиці Байкальській. Рідні заявили про її зникнення в поліцію.

У Дніпрі жінка піддалася нападу і безслідно зникла
Інформатор
У Дніпрі жінка піддалася нападу і безслідно зникла
Інформатор

Якщо у Вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Юлії, повідомляйте на лінію "102".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі розшукують зниклого місяць тому чоловіка.

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Дніпро Події

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