У Дніпрі жінка піддалася нападу і безслідно зникла. Фото
У Дніпрі жінка піддалася нападу і безслідно зникла. Колаж
У Дніпрі розшукують 38-річну Юлію Васильєву.
В останній раз жінка виходила на зв'язок з рідними 6 липня. Містянка по телефону повідомила, що її побили на Слобожанському проспекті, коли вона вигулювала собаку, передає Інформатор.
Юлія проживає на зйомній квартирі на вулиці Байкальській. Рідні заявили про її зникнення в поліцію.
У Дніпрі жінка піддалася нападу і безслідно зникла Інформатор
У Дніпрі жінка піддалася нападу і безслідно зникла Інформатор
Якщо у Вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Юлії, повідомляйте на лінію "102".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі розшукують зниклого місяць тому чоловіка.
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