У Дніпрі жінка ножем проткнула собі живіт на очах у родичів: подробиці

У Дніпрі 9 березня на вулиці Алматинській жінка встромила собі в живіт ніж після скандалу зі співмешканцем.

Інцидент трапився під час сімейного застілля. Постраждалу в терміновому порядку забрала швидка, передає Дніпро оперативний.

Поранення виявилося не смертельним. На момент прибуття поліції 50-річна потерпіла перебувала у свідомості. Її госпіталізували до

міської лікарнї №6.

У Дніпрі жінка ножем проткнула собі живіт gorod.cn.ua

Всі деталі події з'ясовували правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі жінка вбила свою сестру, вдаривши її ножем в серце. Трагедія трапилася під час сварки між жінками в Інгулецькому районі міста.

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