Головна Новини
10 березня • оновлено в 12:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

У Дніпрі жінка ножем проткнула собі живіт на очах у родичів: подробиці

727
Читати матеріал російською

У Дніпрі 9 березня на вулиці Алматинській жінка встромила собі в живіт ніж після скандалу зі співмешканцем.

Інцидент трапився під час сімейного застілля. Постраждалу в терміновому порядку забрала швидка, передає Дніпро оперативний.

Поранення виявилося не смертельним. На момент прибуття поліції 50-річна потерпіла перебувала у свідомості. Її госпіталізували до

міської лікарнї №6.

У Дніпрі жінка ножем проткнула собі живіт

У Дніпрі жінка ножем проткнула собі живіт

gorod.cn.ua

Всі деталі події з'ясовували правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі жінка вбила свою сестру, вдаривши її ножем в серце. Трагедія трапилася під час сварки між жінками в Інгулецькому районі міста.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги