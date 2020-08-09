У Дніпрі "Жигулі" протаранили іномарку. Відео моменту ДТП

Аліна Рашевська Події 13:13, 9.08.2020

У Дніпрі 8 серпня на вулиці Космічна автомобіль ВАЗ підрізав Opel Vectra.

Водій "жигулів" не впевнився в безпеці маневру при перебудові на сусідню смугу руху, якою рухалася іномарка. Про це повідомляє "Дніпро оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

В результаті зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження. Людських жертв вдалося уникнути.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік покарав 10-річну дитину ударом з ноги.

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