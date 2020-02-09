У Дніпрі згорів приватний будинок: мешканці вибігали з приміщення. Відео

У неділю, 9 лютого, в Дніпрі трапилась пожежа приватному будинку на Кодацький спуску.

О 01:51 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в Соборному районі горить одноповерховий житловий будинок. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

По прибуттю рятувальників на місце події встановлено, що пожежа виникла всередині горищного приміщення будинку, який розділений на двох власників.

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Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку та дах будинку на загальній площі 130 метрів квадратних.

У соціальних мережах опублікували відео палаючого будинку. За інформацією очевидців, в результаті пожежі постраждалих не було, так як мешканці будинку вчасно вибігли на вулицю.

Пожежа на Кодацький спуску Інформатор

Пожежа на Кодацький спуску Інформатор

До гасіння пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Дніпром десяток рятувальників гасили пожежу в будинку. Пожежа виникла на території приватного сектора.

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