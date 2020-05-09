У Дніпрі згорів дотла склад сортування вторсировини: підозрюють підпал. Фото

У суботу, 9 травня, в Дніпрі в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території підприємства по вулиці Скрябіна.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового металевого ангара, який використовувався, як складське приміщення для зберігання вторинної сировини. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Вогонь знищив вторинну сировину, а також пошкоджені конструкції ангара на загальній площі 300 квадратних метрів. Загиблих і постраждалих немає.

Згорів дотла склад сортування вторсировини Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

У той же час, екоактівістка Тетяна Лампика на своїй сторінці в Facebook повідомила, що свідок бачив, як приїхав джип SsangYong, два чоловіки перелізли паркан і підпалювали ангар.

Скріншот Facebook/Тетяна Лампика

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі вночі згорів величезний магазин одягу. Пожежа знищила практично весь товар і внутрішню обшивку.

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