У Дніпрі згорів будинок: двоє людей отруїлися чадним газом. Фото

У суботу, 4 січня, в Дніпрі на вулиці Доватора виникла пожежа в двоповерховому приватному будинку.

О 20:56 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в Амур-Нижньодніпровському районі міста горить будинок. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Прибувши на місце рятувальники встановили, що загоряння виникло на першому поверсі двоповерхового приватного будинку.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували власницю будинку, яку винесли на свіже повітря. Також на пожежі постраждав син власниці будинку. Їх з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння" працівники швидкої допомоги госпіталізували в міську лікарню № 4.

Пожежа в будинку пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа в будинку пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Вогнем пошкоджено домашнє майно на площі 30 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на вулиці Орловська загорілася квартира в дев'ятиповерховому житловому будинку. Рятувальники евакуювали з верхніх поверхів задимленого будинку 14 осіб, з яких 4 дитини.

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