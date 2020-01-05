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5 січня • оновлено в 09:53
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У Дніпрі згорів будинок: двоє людей отруїлися чадним газом. Фото

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У суботу, 4 січня, в Дніпрі на вулиці Доватора виникла пожежа в двоповерховому приватному будинку.

О 20:56 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в Амур-Нижньодніпровському районі міста горить будинок. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Прибувши на місце рятувальники встановили, що загоряння виникло на першому поверсі двоповерхового приватного будинку.

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Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували власницю будинку, яку винесли на свіже повітря. Також на пожежі постраждав син власниці будинку. Їх з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння" працівники швидкої допомоги госпіталізували в міську лікарню № 4.

Пожежа в будинку

Пожежа в будинку

пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа в будинку

Пожежа в будинку

пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Вогнем пошкоджено домашнє майно на площі 30 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на вулиці Орловська загорілася квартира в дев'ятиповерховому житловому будинку. Рятувальники евакуювали з верхніх поверхів задимленого будинку 14 осіб, з яких 4 дитини.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
пожежа
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