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20 вересня • оновлено в 08:22
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У Дніпрі згоріли автомобілі на стоянці: фото

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Вночі 20 вересня на платній парковці в Дніпрі згоріли три автомобілі. Подія трапилася на вулиці Дарницькій.

За попередньою інформацією, пожежа почалася з позашляховика Range Rover, а після вогонь перейшов на Nissan. Також від відкритого вогню і високої температури постраждала поруч припаркована Mazda, повідомляє Інформатор.

У Дніпрі згоріли автомобілі на стоянці

У Дніпрі згоріли автомобілі на стоянці

Інформатор

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Причиною пожежі стало загоряння в моторному відсіку позашляховика. Правоохоронці почали з'ясовувати, чи був це умисний підпал.

У Дніпрі згоріли автомобілі на стоянці: фото

Інформатор

У Дніпрі згоріли автомобілі на стоянці: фото

Інформатор

У Дніпрі згоріли автомобілі на стоянці: фото

Інформатор

У Дніпрі згоріли автомобілі на стоянці: фото

Інформатор

У Дніпрі згоріли автомобілі на стоянці: фото

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч на 19 вересня в Дніпрі вандали пошкодили 8 нових урн в реконструйованому парку Гагаріна, який відкрили тиждень тому. Відомо, що шість молодих хлопців трощили парк близько третьої ночі.

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Україна Дніпро
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