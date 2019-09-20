У Дніпрі згоріли автомобілі на стоянці: фото

Вночі 20 вересня на платній парковці в Дніпрі згоріли три автомобілі. Подія трапилася на вулиці Дарницькій.

За попередньою інформацією, пожежа почалася з позашляховика Range Rover, а після вогонь перейшов на Nissan. Також від відкритого вогню і високої температури постраждала поруч припаркована Mazda, повідомляє Інформатор.

У Дніпрі згоріли автомобілі на стоянці Інформатор

Причиною пожежі стало загоряння в моторному відсіку позашляховика. Правоохоронці почали з'ясовувати, чи був це умисний підпал.

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч на 19 вересня в Дніпрі вандали пошкодили 8 нових урн в реконструйованому парку Гагаріна, який відкрили тиждень тому. Відомо, що шість молодих хлопців трощили парк близько третьої ночі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!