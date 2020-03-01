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1 березня • оновлено в 13:54
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Ігор Кравченко

У Дніпрі збирають допомогу для хлопчика, якому вибухом відірвало руку

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У суботу, 29 лютого, в Дніпрі в результаті вибуху 8-летніму хлопчикові відірвало руку. Друзі сім'ї потерпілого збирають допомогу на лікування.

Виявилося, що снаряд, через який стався вибух, був часів Другої світової війни. Дитину привезли в стані геморагічного шоку 2 рівня - небезпечний для життя людини стан, який розвивається в результаті гострої крововтрати. Про це повідомив Інформатор.

Також у хлопчика була травматична ампутація лівої кисті, проникаючі поранення черевної порожнини, внутрішня кровотеча, осколкові поранення кінцівок, тулуба та обличчя.

Дитині відірвало руку через вибух снаряда

Дитині відірвало руку через вибух снаряда

Інформатор

"Дитину в невідкладному порядку прооперували, кровотечу зупинили, проведено гемостаз. При операції виявили поранення селезінки, яке давало внутрішню кровотечу. Рани черевної порожнини зашиті, проводиться ампутація залишків нижньої третини кінцівки. Стан дитини - важкий стабільний", - повідомив начальник хірургічної служби Сергій Инюшин .

Друзі сім'ї постраждалої дитини почали збирати допомогу, так як на лікування потрібна була велика сума.

"Сьогодні з маленьким мешканцем нашого району - учнем 3-А класу Ванею - сталося нещастя. Хлопчик в реанімації без лівої кисті, посічені осколками живіт і ноги. І на скільки ми розуміємо, грошей там потрібно не мало. Велике прохання відгукнутися небайдужих: 5168 7573 5548 0866 - Гребенкина Раїса, бабуся ", - повідомили друзі родини.

У той же час заступник мера Дніпра Михайло Лисенко попросив припинити збір коштів і пообіцяв оплатити всю необхідну для лікування суму сам.

"Не треба ніяких зборів. Я сам все оплачу. Дайте мені її (мами – ред.) Номер", - написав Михайло Лисенко в коментарях в соціальній мережі.

Михайло Лисенко заявив, що оплатить лікування хлопчика

Михайло Лисенко заявив, що оплатить лікування хлопчика

Facebook/Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на житловому масиві Червоний Камінь прогримів вибух. У 8-річну дитину вибухнув вибуховий пристрій осколкової типу. Його госпіталізували в Обласну дитячу лікарню. Для порятунку життя дитини працюють три команди медиків. Відразу після вибуху хлопчикові надавав допомогу військовий на ім'я Сергій, який грамотно і оперативно наклав джгут і зупинив кровотечу.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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