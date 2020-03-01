У Дніпрі збирають допомогу для хлопчика, якому вибухом відірвало руку

У суботу, 29 лютого, в Дніпрі в результаті вибуху 8-летніму хлопчикові відірвало руку. Друзі сім'ї потерпілого збирають допомогу на лікування.

Виявилося, що снаряд, через який стався вибух, був часів Другої світової війни. Дитину привезли в стані геморагічного шоку 2 рівня - небезпечний для життя людини стан, який розвивається в результаті гострої крововтрати. Про це повідомив Інформатор.

Також у хлопчика була травматична ампутація лівої кисті, проникаючі поранення черевної порожнини, внутрішня кровотеча, осколкові поранення кінцівок, тулуба та обличчя.

Дитині відірвало руку через вибух снаряда Інформатор

"Дитину в невідкладному порядку прооперували, кровотечу зупинили, проведено гемостаз. При операції виявили поранення селезінки, яке давало внутрішню кровотечу. Рани черевної порожнини зашиті, проводиться ампутація залишків нижньої третини кінцівки. Стан дитини - важкий стабільний", - повідомив начальник хірургічної служби Сергій Инюшин .

Друзі сім'ї постраждалої дитини почали збирати допомогу, так як на лікування потрібна була велика сума.

"Сьогодні з маленьким мешканцем нашого району - учнем 3-А класу Ванею - сталося нещастя. Хлопчик в реанімації без лівої кисті, посічені осколками живіт і ноги. І на скільки ми розуміємо, грошей там потрібно не мало. Велике прохання відгукнутися небайдужих: 5168 7573 5548 0866 - Гребенкина Раїса, бабуся ", - повідомили друзі родини.

У той же час заступник мера Дніпра Михайло Лисенко попросив припинити збір коштів і пообіцяв оплатити всю необхідну для лікування суму сам.

"Не треба ніяких зборів. Я сам все оплачу. Дайте мені її (мами – ред.) Номер", - написав Михайло Лисенко в коментарях в соціальній мережі.

Михайло Лисенко заявив, що оплатить лікування хлопчика Facebook/Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на житловому масиві Червоний Камінь прогримів вибух. У 8-річну дитину вибухнув вибуховий пристрій осколкової типу. Його госпіталізували в Обласну дитячу лікарню. Для порятунку життя дитини працюють три команди медиків. Відразу після вибуху хлопчикові надавав допомогу військовий на ім'я Сергій, який грамотно і оперативно наклав джгут і зупинив кровотечу.

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