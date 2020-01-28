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28 січня • оновлено в 09:28
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Карина Бондаренко

У Дніпрі збили двох людей на "зебрі": моторошні фото і відео

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Увечері 28 січня в Дніпрі трапилося дві аварії на пішохідних переходах, постраждалих з місця події забрала "швидка" з серйозними травмами.

ДТП на проспекті Героїв відбулося за участю маршрутки №20, повідомляє Інформатор. За словами очевидців, водій не зупинився перед "зеброю" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Аварія сталася приблизно 17:30 в районі зупинки громадського транспорту "Бакинська". В результаті зіткнення жінка похилого віку отримала перелом тазу і забої.

ДТП на проспекті Героїв у Дніпрі

ДТП на проспекті Героїв у Дніпрі

Інформатор

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Збив маму з дитиною на "зебрі": з'явилося відео страшної ДТП під Дніпром

ДТП на проспекті Героїв у Дніпрі

ДТП на проспекті Героїв у Дніпрі

Інформатор

На проспекті Олександра Поля в Дніпрі легковик збив 45-річну жінку, коли та переходила дорогу. Машини в правому ряду зупинилися, щоб пропустити її, а водій Ford продовжив рух. В результаті автомобіль наїхав на пішохода. Постраждалу госпіталізували з травмою голови і ноги.

ДТП на проспекті Поля в Дніпрі

ДТП на проспекті Поля в Дніпрі

Інформатор

ДТП на проспекті Поля в Дніпрі

ДТП на проспекті Поля в Дніпрі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в місті Підгородне Дніпропетровської області 27 січня на вулиці Шосейній легковий автомобіль збив двох пішоходів, які йшли по "зебрі". В результаті ДТП постраждали жінка і її 12-річний син.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
пішохід ДТП
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