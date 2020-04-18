У Дніпрі завели справу проти прихожан, які стовпилися біля церкви

Ігор Кравченко Події 15:54, 18.04.2020 Оновлено: 16:11, 18.04.2020

У суботу, 18 квітня, в Дніпрі поліція відкрила кримінальну справу через порушення санітарних правил запобігання інфекційним захворюванням біля Троїцької церкви.

Повідомлення про скупчення людей всередині Свято-Троїцького Кафедрального Собору на площі Троїцькій надійшло в поліцію 17 квітня близько 19:30. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Після повідомлення на місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

У поліції завели справу проти прихожан, які стовпилися біля церкви
Інформатор

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Триває досудове розслідування.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі натовп парафіян зібралвся біля церкви, порушивши карантин. Чоловікові, який викликав поліцію, погрожували розправою.

Коментувати
Дніпро Події

Дивіться також

Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі. Відео

В УПЦ МП покликали віруючих до храму за Благодатним вогнем у розпал карантину

В Україні "фінансова піраміда" B2B Jewelry заявила про створення власної партії

Плюс 444 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 18 квітня

Медичка пояснила відмову лікувати по-звірячому побитого ветерана АТО з Києва