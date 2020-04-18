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18 квітня • оновлено в 17:09
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Ігор Кравченко

У Дніпрі завели справу проти прихожан, які стовпилися біля церкви

1.3т
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У суботу, 18 квітня, в Дніпрі поліція відкрила кримінальну справу через порушення санітарних правил запобігання інфекційним захворюванням біля Троїцької церкви.

Повідомлення про скупчення людей всередині Свято-Троїцького Кафедрального Собору на площі Троїцькій надійшло в поліцію 17 квітня близько 19:30. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Після повідомлення на місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

У поліції завели справу проти прихожан, які стовпилися біля церкви

У поліції завели справу проти прихожан, які стовпилися біля церкви

Інформатор

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Триває досудове розслідування.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі натовп парафіян зібралвся біля церкви, порушивши карантин. Чоловікові, який викликав поліцію, погрожували розправою.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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