У Дніпрі завели справу проти прихожан, які стовпилися біля церкви

У суботу, 18 квітня, в Дніпрі поліція відкрила кримінальну справу через порушення санітарних правил запобігання інфекційним захворюванням біля Троїцької церкви.

Повідомлення про скупчення людей всередині Свято-Троїцького Кафедрального Собору на площі Троїцькій надійшло в поліцію 17 квітня близько 19:30. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Після повідомлення на місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

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За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Триває досудове розслідування.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі натовп парафіян зібралвся біля церкви, порушивши карантин. Чоловікові, який викликав поліцію, погрожували розправою.

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