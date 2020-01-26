У Дніпрі затримали водія, який збив двох пішоходів на переході

Поліція затримала водія автомобіля "ЗАЗ Ланос", який збив на смерть двох чоловіків на вулиці Набережній Заводській в Дніпрі.

26-річний водій рухався по проїжджій частині вулиці Набережна Заводська з боку ж/м Червоний Камінь в напрямку центру міста. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

На пішохідному переході водій "ЗАЗ Ланос" скоїв наїзд на пішоходів. В результаті удару два пішоходи загинули на місці.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб). Водієві загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Затримано водія, який збив пішоходів Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі автомобіль на смерть збив двох пішоходів. Ділянка дороги, де сталася аварія, в народних обранців висвітлювався.

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