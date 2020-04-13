У Дніпрі затримали винуватця смертельної ДТП на набережній

Поліція затримала винуватця смертельної ДТП в Дніпрі, в результаті якої 12 квітня загинув 29-річний водій Daewoo і його 28-річна дружина.

Чоловік за кермом Mercedes в стані алкогольного сп'яніння влетів в автомобілі Daewoo і Skoda, які стояли на червоний сигнал світлофора. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

Смертельна ДТП на Набережній в Дніпрі Сайт Національної поліції

Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Смертельна ДТП на Набережній в Дніпрі Сайт Національної поліції

Як писав OBOZREVATEL раніше:

У неділю, 12 квітня, в Дніпрі на Набережній Перемоги зіткнулися три автомобілі – Mercedes, Daewoo і Skoda. Від удару перші два перекинулися на бік. В результаті ДТП загинула молода подружня пара.

Через декілька годин Ford Mustang на швидкості влетів в розбитий Mercedes, який не встигли евакуювати після смертельної аварії.

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