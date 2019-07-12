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У Дніпрі затримали трьох наркоторговців

1.3т Читати матеріал російською

Правоохоронці затримали трьох мешканців Дніпра за підозрою в торгівлі метамфетаміном.

Збут наркотиків налагодив 49-річний чоловік і долучив до "справи" двох своїх знайомих. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Дніпропетровської області.

У Дніпрі затримали трьох наркоторговців

34 телеканал

"Прокуратурою Дніпропетровської області спільно з працівниками управління СБУ в області викрито діяльність трьох жителів Дніпра, які займалися збутом психотропної речовини "метамфетамін", - сказано в ньому.

Відзначається, що організатор схеми постачав речовинами своїх спільників.

Правоохоронці задокументували 2 епізоду продажу наркотиків.

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Задаржанним повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин) Кримінального кодексу.

Один з підозрюваних арештований.

Чоловікам загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в нічному клубі під Дніпром знайшли партію наркотиків.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро наркотики СБУ
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