У Дніпрі затримали сутенерку з Івано-Франківська: суд оголосив покарання

У Дніпрі затримали жінку, яка займалася сутенерством в Івано-Франківську.

Вона орендувала квартири, в яких надавали сексуальні послуги, повідомляє Бріз.

Як стало відомо, в одній з квартир обласного центру уродженка Дніпропетровської області влаштувала незаконний бізнес в 2016-2017 роках.

Затримали сутенершу Новороссия

Вона орендувала дві квартири, в яких жінки надавали сексуальні послуги чоловікам.

У 2017 році правоохоронці затримали двох організаторів і зараз вони відбувають покарання в місцях позбавлення волі. 44-річна затримана тоді втекла за кордон і перебувала в розшуку.

В результаті 28 серпня в Дніпрі затримали жінку. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

Сутенерша Бріз

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі чоловік влаштував криваву бійку в маршрутці.

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