У Дніпрі затримали студента, який рекламував і вживав наркотики

8 листопада патрульні Дніпра затримали 19-річного студента, який розмальовував стіни.
Про це OBOZREVATEL дізнався в Патрульній поліції Дніпропетровської області.
Студент з Дніпра брав і рекламував наркотики
musavat.com
Близько 3:00 до патрульного екіпажу звернувся небайдужий громадянин і повідомив, що невідомий в підземному переході на Слобожанському проспекті щось малює на стінах.
Патрульні прибули на місце події і виявили молодого чоловіка, який завдавав балончиком з фарбою рекламу наркотичних речовин.
Хлопець був затриманий поліцейськими, після чого пояснив, що він студент-першокурсник і таким чином заробляє гроші. Юнак зізнався, що сам вживає різні наркотичні суміші і вчора робив такі написи на будинках по проспекту Гагаріна. У студента патрульні виявили 6 балончиків з фарбою.
Також з'ясувалося, що хлопця неодноразово госпіталізували в лікарню з діагнозом передозування наркотичними речовинами. Його доставили в Індустріальне відділення поліції і передали слідчим.
Хлопця неодноразово госпіталізували в лікарню
Патрульна поліція Дніпропетровської області
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що під Дніпром затримали росіянку з наркотиками.
Яна Коваль
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