У Дніпрі затримали студента, який рекламував і вживав наркотики

8 листопада патрульні Дніпра затримали 19-річного студента, який розмальовував стіни.

Про це OBOZREVATEL дізнався в Патрульній поліції Дніпропетровської області.

Студент з Дніпра брав і рекламував наркотики musavat.com

Близько 3:00 до патрульного екіпажу звернувся небайдужий громадянин і повідомив, що невідомий в підземному переході на Слобожанському проспекті щось малює на стінах.

Патрульні прибули на місце події і виявили молодого чоловіка, який завдавав балончиком з фарбою рекламу наркотичних речовин.

Хлопець був затриманий поліцейськими, після чого пояснив, що він студент-першокурсник і таким чином заробляє гроші. Юнак зізнався, що сам вживає різні наркотичні суміші і вчора робив такі написи на будинках по проспекту Гагаріна. У студента патрульні виявили 6 балончиків з фарбою.

Також з'ясувалося, що хлопця неодноразово госпіталізували в лікарню з діагнозом передозування наркотичними речовинами. Його доставили в Індустріальне відділення поліції і передали слідчим.

Хлопця неодноразово госпіталізували в лікарню Патрульна поліція Дніпропетровської області

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що під Дніпром затримали росіянку з наркотиками.

Яна Коваль

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