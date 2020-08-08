У Дніпрі затримали поліцейського-хабарника: у відділенні пройшли обшуки

У п'ятницю, 7 серпня, в Дніпровському відділі поліції ГУНП в Дніпропетровській області затримали копа-хабарника.

Правоохоронець попався на отриманні неправомірної вигоди сумою в 10 тисяч гривень. Про це повідомили в пресслужбі Військової прокуратури Південного регіону України.

Заступник начальника сектора превенції Соборного відділення поліції Дніпра вимагав у підприємця хабар за невтручання в діяльність одного з ТОВ. Під час отримання грошей поліцейського затримали.

У відділенні поліції пройшли обшуки. На даний момент у справі проводяться слідчі дії. Готується повідомлення про підозру співробітнику поліції в корупційному злочині за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі поліція затримала кілера, якого розшукував Інтерпол.