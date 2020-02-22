У п'ятницю, 21 лютого, в Дніпрі на Набережній Перемоги серед гаражів, виявили 15-річну дівчинку. Вона була роздягненою і без свідомості, а на її тілі були сліди насильства.

Поліцейські карного розшуку встановили, що 18 лютого о 01:00 між 19-річним юнаком і неповнолітньою дівчиною виник конфликт. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Нападник побив дівчину, і колись вона впала на землю, залишив місце злочину.

15-річну дівчинку знайшли серед гаражів Інформатор

21 лютого близько 09:00 в поліцію надійшло повідомлення від бабусі про те, що її онука 17 лютого близько 16:00 пішла з дому і не повернулася. Про те, що дівчинка не ходить в школу також повідомила її вчителька.

В ході слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили і затримали зловмисника. Ним виявився знайомий дівчини, 19-річний місцевий житель, раніше не судимий.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальну справу за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. 19-річному хлопцю загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Соборному районі Дніпра знайшли голу і побиту 15-річну дівчинку в крові. Постраждалу у тяжкому стані госпіталізували в обласну дитячу лікарню на Космічній.

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