У Дніпрі затримали банду, яка влаштувала смертельну ДТП. Відео

Поліцейські затримали злочинну групу, члени якої скоїли смертельну ДТП у Дніпрі на викраденому автомобілі і підозрюються у серії особливо тяжких злочинів.

Про це під час брифінгу 17 лютого повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Тарас Воліков, передає сайт Нацполіції (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Поліцейські затримали злочинне угрупування Сайт Нацполіції

З'ясувалося, що банда складалася з шести осіб. У неділю, 16 лютого, члени групи викрали 30-річного чоловіка і під загрозою зброї вимагали у нього 20 тис. доларів. На перехресті потерпілий помітив автомобіль патрульної поліції і почав кликати на допомогу. В ході переслідування авто зі зловмисниками було затримано на місці ДТП, в якій загинула одна людина, а ще двоє, серед яких чотирирічна дитина, постраждали.

Поліцейські затримали злочинну групу Сайт Нацполіції

У поліції розповіли, що 54-річний чоловік у листопаді 2019 року вийшов із в'язниці і організував злочинне угруповання. Протягом цього часу правоохоронці документували їхню діяльність. В результаті двох членів угруповання затримали на місці смертельного ДТП. Цієї ж ночі працівники поліції при силовій підтримці спецпризначенців КОРД затримали ще чотирьох членів групи. Під час обшуків за місцем їхнього проживання поліцейські вилучили арсенал вогнепальної зброї.

Поліцейські затримали злочинну групу Сайт Нацполіції

Зараз всі шестеро чоловіків затримані в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення їм підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відео затримання:

Як писав OBOZREVATEL раніше, у Дніпрі на перехресті Слобожанського проспекту з вулицею Воронезькою Audi, "тікаючи" від поліції, збила трьох пішоходів. Одна людина загинула, двох постраждалих, зокрема і дитину, у важкому стані забрала швидка допомога.

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