У Дніпрі затримали банду озброєних домушників. Фото й подробиці

У четвер, 10 вересня, в Дніпрі працівники карного розшуку Дніпропетровщини разом зі спецпризначенцями затримали групу квартирних злодіїв.

До складу збройного угруповання входили четверо чоловіків віком від 27 до 41 року. Деякі з них раніше неодноразово були судимі, повідомили в пресслужбі Департаменту карного розшуку (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Підтверджено, що протягом серпня 2020 року затримані скоїли п'ять пограбувань із проникненням у різних районах Дніпра. Під час обшуків у грабіжників вилучили цілий арсенал знарядь для зламу та кілька одиниць зброї.

Зараз встановлюється точна кількість злочинів, скоєних групою злодіїв, і особистості співучасників. За фактом пограбувань і незаконного зберігання вогнепальної зброї відкрито кримінальні провадження. Вирішується питання про тримання затриманих під вартою.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі псевдокур'єри викрали товар на два мільйони гривень. Шахраї обманом заволоділи майном клієнтів.

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